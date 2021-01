Martina Colombari, l’ammissione inaspettata: “Ho fatto degli errori ma..”

Martina Colombari a cuore aperto, tra i ricordi del passato e la sua vita da mamma e compagna. Le sue parole

La bella Martina Colombari torna in televisione e lo fa su Rai 1, nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che in questi giorni è in collegamento da casa per via della sua positività al Covid.

La Colombari si è raccontata a cuore aperto, da donna, mamma e compagna. Ha parlato dei suoi amori passati e del compagno della sua vita, il calciatore Alessandro “Billy” Costacurta diventato suo marito nel 2004.

I due sono diventati subito dopo mamma e papà del loro unico figlio Achille e proprio sul suo ruolo di mamma si è lasciata andare a delle ammissioni inaspettate. “Sono una classica mamma italiana, cerco di fare del mio meglio – ha spiegato – Ho sicuramente fatto degli errori ma ho capito che non ha senso avere dei sensi di colpa”.

Non sappiamo a cosa si riferisca ma il messaggio è chiaro. Prendere per mano i figli fino ad un certo punto, poi “devono volare da soli”.

Martina Colombari, gli amori passati e il ricordo di Fabrizio Frizzi

Marina Colombari con Serena Bortone ha parlato anche del passato e dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Ha ricordato la sua elezione a Miss Italia nel 1991. Una svolta per lei che in quella edizione conobbe Fabrizio Frizzi.

A lui ha dedicato un prezioso ricordo: “Me lo ricordo come la persona più gentile, più semplice, più umana al mondo – ha detto – Era come l’amico della porta accanto. Con noi ragazze a Miss Italia è sempre stato meraviglioso. Ogni volta è bello pensare a lui”.

E tra i ricordi anche l’amore con il campione Alberto Tomba. Una relazione da favola che ha fatto sognare tutti i loro fan. Tre anni meravigliosi ha raccontato la Colombari con un “amore che è stato vero”. Dopo la fine della loro storia non si sono più visti ma “ogni tanto ci messaggiamo” ha ammesso.