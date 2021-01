Martina Colombari spacca in abito bianco collegiale. Stile ed eleganza per il salotto di Rai Uno – FOTO

“Alessandro è il marito, papà, amico ideale”. Martina Colombari ha raccontato la sua vita privata al fianco del marito amatissimo

Martina Colombari ieri è tornata in tv nel salotto di Serena Bertone “Oggi è un altro giorno”. Una messa in onda un po’ modificata questi giorni per l’assenza della conduttrice che dopo la sua positività al Covid sta seguendo gli ospiti in collegamento video direttamente dal suo salotto di casa.

“Alessandro è il marito, papà, amico ideale. Ogni tanto mi spaventa. Mi chiedo se ci sarà qualcosa che non va in quest’uomo? Lui è più rigoroso e più bacchettone rispetto a me”. Spiega Martina a Serena che la interroga da casa sulla sua vita con il marito Billy Costacurta.

“È stato colpo di fulmine. Ho capito che era l’uomo giusto dopo un annetto. La prima mossa la fece lui, mi puntava da un po’ di tempo”.

Martina Colombari, il racconto della vittoria a Miss Italia

La showgirl ha anche parlato del rapporto con i suoi genitori: “Sono figlia unica e i miei genitori non erano felici. Erano molto apprensivi. Ci fu la possibilità di partecipare al concorso e i miei non se la sentirono di dire di no. Erano sicuri che tornassi a casa subito. Quando mi misero la corona in testa mio padre venne a Salsomaggiore e mi disse “ora dai il titolo alla seconda”.

“Gli risposi: forse non hai capito: sono Miss Italia. Non mi hanno tenuto sotto una campana, ma erano apprensivi”. Lo dice in modo rigido, è un argomento che l’ha toccata moltissimo negli anni ma nonostante tutto ama molto la sua famiglia.

Martina è una favola in studio con quel suo abito da collegiale bianco panna fino al ginocchio e le maniche corte a palloncino, le calze ricamate nere e le mary jane scure. Uno look bon ton che si scosta molto dal suo stile usuale sempre molto sportivo ma che ai fan è piaciuto molto, “Sei sempre perfetta e bellissima! 👏”, “Splendida!! Elegante in ogni circostanza”.