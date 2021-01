Una bambina di 10 anni si trova ricoverata in ospedale a Palermo in gravissime condizioni dopo essersi legata una cintura al collo per partecipare ad una challenge su TikTok.

Apprensione a Palermo, dove una bambina di soli 10 anni si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale Giovanni di Cristina. La piccola sarebbe stata accompagnata al nosocomio siciliano dai genitori che l’avevano trovata, durante la scorsa notte, in bagno con una cintura stretta al collo e legata ad un termosifone. La piccola, arrivata in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata, è stata rianimata dal personale medico ed adesso lotta tra la vita e la morte. Stando alle prime ricostruzioni, la bambina avrebbe partecipato ad un gioco su TikTok che prevede una sfida di soffocamento estremo.

Leggi anche —> La rissa al Pincio è partita da una sfida su TikTok tra due ragazze

Palermo, si stringe una corda al collo per una challenge su TikTok: bambina di 10 lotta tra la vita e la morte

Leggi anche —> Macabro gioco tra ragazzi: si sfregiano per assomigliare ad un “cattivo” del cinema

Una bambina di soli 10 anni sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Giovanni di Cristina di Palermo, dove è giunta la scorsa notte, tra mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio, accompagnata dai genitori. Stando a quanto riporta la redazione di Palermo Today, la piccola è stata trovata in bagno dalla sorellina con una cintura stretta al collo e legata al termosifone. I genitori hanno, dunque, liberato la figlia e trasportata subito al pronto soccorso, dove è arrivata in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata ed è stata rianimata dai medici. Il cuore della piccola si sarebbe fermato per alcuni minuti prima di riprendere a battere dopo le manovre di rianimazione.

La bimba, secondo quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sulla vicenda, come riporta Palermo Today, si sarebbe stretta la cintura al collo per prendere parte ad un gioco su TikTok. Quest’ultimo, chiamato hanging challenge, prevede una prova di soffocamento estremo, ossia stringersi una cintura al collo e resistere il più tempo possibile.

Adesso, come riferito dall’ospedale del capoluogo siciliano, la piccola si trova intubata e ricoverata in condizioni critiche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’accaduto, su cui al momento vi è il massimo riserbo, non sarebbe un episodio isolato. Da anni ormai si registrano tragedie legate al mondo delle challenge sui social, durante le quali molti giovani rischiano la vita cimentandosi in sfide molto pericolose.