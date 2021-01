Polina Malinovskaya meravigliosa in primo piano: la modella ha postato uno scatto in cui ha messo in mostra la bellezza del suo viso.

Polina Malinovskaya è sicuramente una delle modelle più amate dal pubblico del web. La ragazza, già testimonial di diversi marchi di caratura mondiale e ricercatissima dalle aziende, ama condividere scatti da sogno in cui mette in mostra la sua bellezza straordinaria e il suo fisico mozzafiato.

Polina, poco fa, ha condiviso un post favoloso che contiene due magnifici scatti. La modella di origini italiane ha sfoderato tutto il suo fascino e la sua bellezza, incantando la platea con i suoi occhi meravigliosi e il suo sguardo sexy.

Polina Malinovskaya strepitosa in primo piano: che occhi

Polina, poco fa, ha sfoderato tutta la sua bellezza sui social network, postando un paio di foto incredibili su Instagram. La 21enne è sicuramente uno dei nomi più ricercati dal popolo della rete. I suoi occhi dotati di un colore incredibile e il suo sguardo magnetico mandano in estasi i fan.

Il post ha già raccolto 80mila cuoricini in poche ore. Gli ammiratori non si limitano a cliccare sul “likes”, ma amano anche commentare con parole eloquenti. Tutte le foto che la ragazza piazza sul web sono uno spettacolo sensuale.

La modella, qualche settimana fa, mandò letteralmente in tilt il mondo dei social network pubblicando una fotografia in cui non indossava né magliettine né reggiseno.