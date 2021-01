Nel tardo pomeriggio di martedì, la giornalista e fotografa professionista in pensione Erika Gamper è morta dopo essere precipitata da un ponte della Val Martello, in provincia di Bolzano.

Lutto nel mondo del giornalismo che piange la scomparsa di Erika Gamper, giornalista e fotografa professionista in pensione deceduta martedì pomeriggio in un tragico incidente sulle montagne della Val Martello, in provincia di Bolzano. La 58enne stava scattando delle foto tra i sentieri, quando, forse tradita dall’altezza della neve, è precipitata da un ponte. Una caduta da un’altezza di circa venti metri che non ha lasciato scampo alla fotografa. Sul posto sono arrivati i soccorritori, allertati dai familiari preoccupati per il mancato ritorno a casa della donna, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Leggi anche —> Grave incidente sull’autostrada: giovane camionista perde la vita

Bolzano, precipita da un ponte mentre scatta delle foto: morta la giornalista e fotografa Erika Gamper

Leggi anche —> Tragedia per Ilaria, morta di tumore a 20 giorni dalla diagnosi

Un tragica caduta da un ponte mentre scattava delle foto tra i paesaggi innevati della Val Martello, è morta così Erika Gamper, giornalista e fotografa professionista in pensione. La giornalista 58enne, stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, nel tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio, si era recata tra i sentieri delle montagne della provincia di Bolzano insieme al suo cane. Raggiunto un ponte sul fiume Plima, la 58enne sarebbe stata ingannata dalla neve e, sportasi troppo, sarebbe precipitata nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri.

I familiari, in serata, preoccupati per il mancato rientro a casa di Erika, hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Il soccorso alpino di Martello ha avviato le ricerche e, poco più tardi, hanno ritrovato il cane della giornalista legato alla ringhiera del ponte. Le squadre di ricerca hanno così poi rinvenuto il corpo senza vita della donna che è stato recuperato. All’intervento hanno preso parte, riporta Il Corriere, i vigili del fuoco volontari di Martello.

Erika Gamper era molto conosciuta nell’ambiente giornalistico altoatesino. Durante la sua carriera aveva lavorato come fotografa per il quotidiano Dolomiten e aveva collaborato con numerose pubblicazioni realizzando anche servizi per alberghi, cantine e clienti privati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La 58enne lascia il marito Erwin Hofer, ex giornalista della Rai, e i due figli Mathias e Florian.