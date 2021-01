Raimondo Todaro, l’annuncio social per il suo compleanno: “Sono parecchio incasinato”

Ha festeggiato il compleanno in sordina Raimondo Todaro, che però ha voluto ringraziare lo stesso i fan sui social e spiegare il motivo

Il ballerino Raimondo Todaro è stato al centro del recente gossip per la presunta storia intrecciata sul palco di “Ballando con le stelle” con la conduttrice Elisa Isoardi. Tra i due però sembra esserci stata solo grandissima amicizia e nulla di più.

Qualche settimana dopo la fine del programma però la notizia scoop. Raimondo è stato visto passeggiare per le vie di Roma con la professoressa de L’Eredità Sara Arfaoui. I due non hanno ancora confermato nulla e sono molto discreti nel farsi vedere sui social, nessuna soffiata per ora sui due giovani innamorati.

Due giorni fa invece Raimondo ha festeggiato il compleanno, 34 anni però senza eccessi e grandi feste, che lo stesso però ha voluto condividere con i suoi fan sui social ringraziando per i moltissimi auguri ricevuti.

Raimondo Todaro, ecco dove vedremo presto il ballerino della tv, nuovi progetti

“Ringrazio tutti di cuore per gli auguri ricevuti, siete stati tantissimi. Sto già lavorando tanto per la messa in onda de Il Cantante mascherato che sarà trasmesso il 29 gennaio. Sono parecchio incasinato perciò non riesco ad essere molto social ma vi prometto che cercherò di tenervi aggiornati”.

Raimondo, proprio come ha spiegato nelle sue stories di Instagram, ha detto appunto che la nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci lo vedrà come coreografo e quindi avrà una parte attiva nella trasmissione.

Si tratta di un impegno importante per lui nonostante la giovane età, una responsabilità che però Milly ha voluto affidargli con stima e fiducia viste le sue ottime doti come ballerino.