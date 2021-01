Raul Bova-Rocio Munoz Morales e l’amore travagliato: l’incrocio perfetto

Il celebre attore Raul Bova e l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales raccontano di un amore travagliato che li ha legati al momento giusto…

Per chi non fosse a conoscenza del loro impeto e passione d’amore, tra Raul Bova e Rocio Munoz Morales sono giorni di “dolore” per i trascorsi del passato. Il destino ha fatto in modo che le due strade si incrociassero nel momento più travagliato per entrambi.

Le loro carriere professionali non sono affatto in discussione, in modo particolare per le telespettatrici che scriverebbero “firme false” pur di trascorrere una giornata in sua compagnia. Infatti Raul Bova non ha mai perso quel senso di sex appeal che lo contraddistingue dagli altri playboy dello spettacolo.

Ieri sera, le nostre fan hanno potuto assistere ad una delle sue performances da attore sexy, davanti alla tv, in onda su Canale 5, in occasione della seconda puntata della fiction “Made in Italy”.

Di contro, Rocio Munoz Morales continua a far “bollire” il cuore dei più forti con pose accattivanti e mozzafiato su Instagram, in cerca costante di visibilità e riscatto per il passato

Raul Bova e Rocio Morales, la scintilla che scocca al momento meno opportuno per entrambi

Tra le coppie più desiderate dal pubblico e solide del mondo dello spettacolo figurano certamente, Raul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia ha avuto modo di incrociarsi sul set de “Immaturi- Il Viaggio” nel lontano 2012, ma solo un anno dopo si è avuta la fatidica “scintilla” d’amore che li ha resi inseparabili, oltre che fatti l’uno per l’altra.

L’incrocio non è avvenuto per caso, ma in un periodo davvero travagliato per entrambi. Infatti Raul era alle prese con gli utlimi dettagli per la separazione dalla ex moglie Chiara Giordano, mentre Rocio veniva per l’ennesima volta presa di mira dai “leoni da tastiera” ed etichettata come donna “sfasciafamiglie”.

Ecco dunque che la situazione viene a capo nel 2013, anno in cui dichiarano in pubblico il proprio amore. Da allora son trascorsi quasi 9 anni che stanno insieme. Anche se il loro “cuore” resta lacerato per i trascorsi del passato. In quanto si ritengono entrambi, due anime credenti nei valori della famiglia e dei valori sinceri.

In particolare l’attrice spagnola, durante un’intervista ha raccontato di questi particolari, che sono all’ordine del giorno anche per la sua “dolce metà”. E quale momento se non stringersi in un abbraccio e supportarsi a vicenda, per cercare di cancellarli definitivamente dalla propria testa