Sabrina Salerno, top trasparente e jeans eleganti: sguardo accattivante – FOTO

Sabrina Salerno si produce in uno scatto molto fashion su isntagram, che raccoglie il consenso dei fan: top e jeans eleganti

La bellissima e affascinante Sabrina Salerno è tornata a far parlare di sè e del suo “inebriante istinto di “leggerezza””. Così definisce la propria personalità, la showgirl di scuola “Cecchetto”, sempre in prima linea, con una bellezza di classe e quegli occhi che “fulminano” a prima vista.

La celebre attrice, anni ’80 ha un bagaglio di conoscenze molto ampio nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare attrice e showgirl ha avuto un ottimo seguito nel campo della musica, pubblicando per 10 album discografici, di genere vario che spazia tra “Dance”, “Pop”, “Eurodance” e “ItalDisco”. Un biglietto da visita niente male che ha suscitato l’interesse di molti personaggi mediatici, che ne onorano ancora oggi le prestazioni.

In questi periodi siamo soliti annoverarla tra le donne e vip più cliccate del mondo social e in particolare su Instagram. Dove detiene un bottino di visualizzazioni niente male

Sabrina Salerno, splendida alla conquista del comfort: bellezza indescrivibile

L’avvento di Sabrina Salerno su Instagram ha spalancato le porte ai sogni più belli per i follower, costantemente incantati da un fascino e una seduzione che solo lei riesce a trasmettere nel cuore di tutti noi.

Nel recente passato, abbiamo ammirato prestazioni all’altezza della situazione, con una Sabrina in versione “patriottica” e “salvatore della patria”, in attesa di tempi migliori. La mascherina tricolore è un simbolo e allo stesso tempo, un piacere per lei condividere la solidarietà per le famiglie più in difficoltà, in questo periodo di pandemia.

Sabrina manca tanto anche negli studi televisivi, dove spesso ha fatto “capolino” conquistando il favore di presentatori e telespettatori. Ma il suo ritorno in tv sembra sempre più vicino, come dimostrato nell’ultima performance via social che ha raccolto ben 24,6 mila consensi.

La showgirl ligure ha suscitato grande attenzione ai followers, sfoggiando un top blu trasparente e un jeans attillato. Poi un paio di scarponi neri di collezione “Prada” saltano all’occhio di alcuni, che non si trattengono dalla curiosità di sapere dove le ha acquistate.

Insomma la Salerno ha guadagnato la stima e la confidenza di molti. Non esitate neanche voi a ritagliarvi un pò di chiacchiere con una bellezza indescrivibile e dallo sguardo accattivante come lei. Grazie alla sua filosofia di pensiero, saprà certamente sollevare tutti i vostri dubbi