Samantha De Grenet, vestito nero in pelle e dècollète in vista: da applausi – FOTO

Samantha De Grenet pubblica su Instagram un ricordo molto commovente, rappresentante il momento in cui approccia con il mondo del GF Vip

La conduttrice ed ex modella italiana, Samantha De Grenet trascina il pubblico dalla sua parte, catturandone l’attenzione. Un’iniziativa, unica per mettere in mostra tutto il suo talento e il fascino che la contraddistingue dalla concorrenza. La showgirl dai capelli ricci e ondulati sta facendo parlare di sè, dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip.

Samantha ha suscitato una certa empatia con qualcuno, mentre per altri come ad esempio, Maria Tersa Ruta “non le sto molto simpatica”. Non a caso le due sono subito venute allo scontro verbale. In quanto propinavano due punti di vista differenti su un progetto da realizzare in compagnia degli altri inquilini e il cui ricavato di vendita veniva devoluto in beneficenza.

Nonostante il nemico dietro l'”angolo”, la 50enne capitolina non rinuncia mai a mettere in risalto la dolcezza e la purezza di una donna dal volto “angelico”, come il suo

Samantha De Grenet, sorriso dei tempi migliori “per gentile concessione”

Di Samantha De Grenet sentiamo parlarne molto spesso in tv, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, la conduttrice capitolina sa sempre come sorprendere il pubblico e gli inquilini, divertendosi a proporre scelte, utili per il sociale. Una personalità così limpida e schietta difficilmente si fa “nemici”, anche se qualcuno le ha rivelato di “traverso”, di non starle molto simpatica.

In attesa che il tempo trovi la giusta quadra, anche da un punto di vista degli affetti diffusi in amicizia, Samantha apre il “libro” dei ricordi e trova una foto che la ritrae in splendida forma, di quando prendeva confidenza con le prime parole al Grande Fratello Vip.

In quella occasione, la De Grenet sfoggiava un abito da sera in pelle, color nero, molto fashion. Quale occasione migliore per risaltare un’eleganza e una “classe“, uniche, venerate da un dècollète solare e “schietto” e un sorriso incandescente che non passa inosservato

Un modo davvero per approcciare al reality e iniziare alla grande l’avventura in Mediaset, “per gentile concessione dell’ufficio stampa “Endemol””