Dopo numerose discussioni a riguardo è arrivata la decisione del prefetto di Imperia sulla presenza del pubblico al Festival di Sanremo

Continuano a giungere notizie contrastanti sull’organizzazione del Festival di Sanremo. Dopo l’incertezza riguardo la data d’inizio -al momento confermata per il 2 marzo– si torna a parlare della presenza del pubblico, tema che da mesi attanaglia gli addetti ai lavori. Amadeus era stato chiaro, un Sanremo senza pubblico non si può fare, e il conduttore per mesi ha continuato a dichiarare che avrebbe fatto di tutto affinché la platea dell’Ariston non rimanesse vuota.

Tra le ipotesi su come questo potesse avvenire si diffuse anche l’idea di isolare centinaia di persone su una nave da crociera, assicurandoli così massima cura e sicurezza. Non solo questo non accadrà ma arriva tramite il prefetto di Imperia, Alberto Intini, la comunicazione ufficiale che il pubblico non potrà presenziare all’evento.

Dopo l’incontro con i vertici Rai la decisione definitiva: no al pubblico, ora si pensa a figuranti

In seguito alla riunione avvenuta con i vertici Rai, il prefetto Intini ha comunicato che al Festival di Sanremo non potrà esserci alcun tipo di pubblico, né pagante né ad invito. “Con l’ultimo decreto non sono consentiti spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema“, ha sottolineato, chiarendo così ogni dubbio a riguardo. Una decisione che fa discutere ma che la Rai ha dovuto inevitabilmente accettare per preservare la salute di tutti e nel rispetto delle regole.

Nonostante tutto la possibilità che la platea dell’Ariston rimanga completamente vuota è pressoché nulla. Si sta già pensando a un’alternativa, ovvero quella di utilizzare figuranti pagati. La decisione non è stata ancora ufficializzata e in ogni caso dovrà essere ugualmente autorizzata dalle autorità.

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del festival e ancora molte domande restano senza risposta.