Sara Croce, bollente SCATTO in reggiseno, il davanzale esplode

Sara Croce senza freni, lo scatto in reggiseno mostra un davanzale esplosivo che conquista i likes dei suoi sostenitori. Una bomba!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

L’ex Bonas di “Avanti un altro” torna ad esibire le proprie curve mozzafiato, per la gioia degli utenti che la seguono. Sara Croce, quarta classificata a “Miss Italia 2017”, è un concentrato di bellezza e sensualità. Al corpo favoloso fanno da corredo meravigliosi occhi azzurri e lunghi capelli biondi: la modella ha le sembianze di una vera bambola. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, il davanzale esplosivo è a malapena contenuto dal reggiseno. Sara, provocante e sensuale, non si trattiene dall’esibire la mercanzia, suscitando le reazioni degli utenti. “Così mi spezzi la fame…” – commenta qualcuno con ironia, mentre qualcun altro aggiunge – “Che bomba“.

LEGGI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, le stories in cui canta e si allena, che schianto – FOTO

Sara Croce, scatto di profilo mentre si allena: spettacolo assurdo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE —> Sara Croce, fondoschiena in primo piano alla finestra. Gli SCATTI sono sempre più bollenti

La carriera di Sara Croce non si può senza dubbio disgiungere dalla sua avvenenza e fisicità. La giovane, dopo aver conquistato il quarto posto a “Miss Italia 2017”, ha iniziato la propria ascesa televisiva. Dopo essere stata scelta come “Madre Natura“, nell’ottava edizione di “Ciao Darwin”, alla modella è poi toccato il ruolo della Bonas di “Avanti un altro”: ruolo ricoperto durante la stagione 2019-2020.

Sara, che delizia quotidianamente i followers attraverso le sue pose bollenti, ha di recente condiviso uno scatto con un completino sportivo. Nella foto, in bianco e nero, la Croce si è immortalata di profilo. Impossibile, per i fan, non restare incantati dalla sua silhouette: le curve da capogiro registrano il pieno di likes.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

A fronte di tanta bellezza, gli apprezzamenti e le lusinghe non si fanno attendere. E, inaspettatamente, i complimenti arrivano anche dalle donne: “Da donna a donna ti posso dire che sei splendida“, le scrive un’utente.