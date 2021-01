I soliti Ignoti, Justine Mattera le sa tutte e stupisce anche Amadeus

La bellissima showgirl americana è la protagonista della puntata speciale de ‘I soliti ignoti’ e fa una splendida figura durante il gioco di Amadeus.

Justine Mattera ha partecipato alla puntata del celebre gioco di Rai uno condotto da Amadeus. In questo periodo la trasmissione ospita come concorrenti i personaggi del mondo dello spettacolo che gareggiano a scopo benefico per donare il montepremi all’Istituto Spallanzani di Roma per la lotta contro il Covid.

La bella showgirl americana si è impegnata durante tutta la gara per raggiungere il gioco finale del ‘Parente Misterioso’ con un bel gruzzoletto e ci è sicuramente riuscita facendo l’amplein.

Non ha sbagliato nessun mestiere infatti degli otto ignoti e ha raggiunto il gioco finale con la cifra massima di 250.000 euro.

Justine Mattera avrà vinto il montepremi finale?

Il ‘Parente misterioso‘ è Elena di 18 anni ed è la figlia di uno degli ignoti. Per ottenere queste informazioni Justine ha dovuto dimezzare il montepremi, ottenendo come aiuto anche quello di eliminare quattro possibili genitori della ragazza.

Justine Mattera chiede un ulteriore aiuto, ossia quello di usare il binocolone e confrontare il naso della ragazza con quello dell’ignoto numero 1 e numero 6 giocando così per 100.000 euro.

Justine Mattera sceglie l’ignoto numero 1 e vince così 100.000 euro che vanno in beneficenza all’Istituto Spallanzani di Roma.

Ogni sera ormai Amadeus dà appuntamento ai telespettatori per questo nuovo format de ‘I soliti ignoti’ e oltre ad avere uno scopo lodevole diverte anche i telespettatori grazie agli ospiti abituati alle luci dei riflettori e al palcoscenico che sanno come intrattenere il pubblico a casa.