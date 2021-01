Striscia la Notizia, Antonella Clerici è la vera passione di Antonio Ricci

Antonella Clerici bersaglio ideale di Striscia la Notizia, il tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci che conta ormai ben 33 edizioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Che Antonella Clerici fosse diventata tra i bersagli preferiti di Antonio Ricci attraverso le rubriche di Striscia la Notizia era ormai evidente a tutti. Tra i tanti ad essersene resi conti c’è anche la stessa conduttrice di È sempre mezzogiorno che nel corso della sua trasmissione ne ha parlato direttamente. L’assist gliel’ha fornito l’amico e collega Massimo Giletti che, ospite della Clerici, ha punzecchiato la padrona di casa proprio sul tema Striscia la Notizia. Il conduttore di Non è l’Arena avrebbe infatti “rivelato” di aver sentito al telefono Antonio Ricci. Il patron di Striscia la Notizia si sarebbe mostrato molto soddisfatto del continuo materiale che la bella Antonella offre allo storico tg satirico di Canale 5. Alla provocazione di Giletti la conduttrice ha fatto riferimento alla rubrica “I nuovi mostri” di cui la Clerici è spesso protagonista. A riprova del fatto di quanto sia ben consapevole di ormai essere nel mirino di Ricci.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier ritorna nel mondo del cinema dopo Domenica In, l’indiscrezione

Antonella Clerici e le rubriche di Striscia la Notizia di Antonio Ricci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

LEGGI ANCHE -> Scivolone a Uno Mattina, Melania Trump definita escort: l’offesa è virale

Nel corso della sua carriera Antonella Clerici è diventata più volte una dei protagonisti delle rubriche di Striscia la Notizia. Lo storico tg satirico di Mediaset ha più volte infatti adoperato il materiale che involontariamente la Clerici è riuscita a servirgli nel corso degli anni. La genuinità di Antonella e la passione che mette nel suo lavoro l’hanno condotta probabilmente troppo spesso a sentirsi fin troppo rilassata in studio. Questo l’ha portata quindi ad incappare in alcuni momenti che sono diventati dei bocconi ghiotti per Antonio Ricci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Doppi sensi e strafalcioni in cui la Clerici è più volte incappata durante le sue trasmissioni sono state prontamente riprese dai falchi di Striscia rendendola l’eroina preferita di tantissime rubriche.