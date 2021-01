Tommaso Zorzi parla di Michelle Hunziker: “Mi ha chiesto una cosa”

Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip parla del suo rapporto con Michelle Hunziker: delle cose inaspettate

Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso oltre che rivelazione di questa edizione del Grande Fratello Vip ha parlato nella casa di Michelle Hunziker. La presentatrice, ha raccontato l’influencer, gli avrebbe chiesto una cosa molto importante.

I due sono molto legati e si frequentano regolarmente ha rivelato Zorzi che ormai è chiuso da quasi quattro mesi nella casa di Cinecittà e se le previsioni su di lui, che lo danno tra i vincitori, si avvereranno ci dovrà restare ancora per un bel po’. Il reality, infatti, è stato ulteriormente prolungato fino alla fine di febbraio.

Come fa a conoscere Michelle Hunziker? Perché è la mamma della sua migliore amica, Aurora Ramazzotti. La sua compagna di scuola alla quale è molto legata e come con lei anche alla sua famiglia.

Al momento però Tommaso e Aurora non sono in buoni rapporti. Il litigio tra di loro è risaputo anche se qualche giorno fa l’influencer ha parlato di lei e l’ha definita la sua migliore amica, a cui lui ha detto sempre tutto.

Tommaso Zorzi e il rapporto con Michelle Hunziker, la rivelazioni

I rapporti tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si sarebbero incrinati la scorsa estate dopo che la figlia di Eros abbia dato forfait all’inquilino del GF per una vacanza in seguito alla morte della nonna del suo fidanzato Goffredo, cosa che Zorzi non ha molto gradito. Da quel giorno non si sarebbero più sentiti. “Siamo due teste dure, quando ci impuntiamo uno contro l’altro, diventa…” ha accennato nella casa.

E proprio per cercare di mettere riparo a quanto successo è intervenuta direttamente mamma Michelle Hunziker. “Mi ha scritto Michelle, chiedendomi di fare pace con sua figlia”, ha spiegato Tommaso Zorzi nella casa dicendo come con la moglie di Trussardi e con lo stesso Tomaso lui abbia un ottimo rapporto e che si incontrano anche se non c’è la figlia Aurora.

“La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti”, ha esternato. Il gieffino ha confessato che proprio alla Hunziker rivelò per primo la sua omosessualità da adolescente e da allora si è creato un forte legame.