Valentina Vignali e i filtri di Instagram, serie di FOTO mostruose

Valentina Vignali e la sua serata di follia con l'uso dei filtri più strambi: risate a crepapelle e divertimento assicurato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali, la cestista più bella, seguita e apprezzata del web cede alla goliardia di Instagram e si diverte con i filtri. Anche lei che oggi è, oltre allo sport, una delle influencer più seguite, ogni tanto scherza e mostra il lato più semplice e vero di sé.

La Vignali è arrivata all’apice del suo successo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha portata dallo sport direttamente nelle case di tutti gli italiani. Da allora un’ascesa incredibile. Ma non sempre per lei è stato tutto facile. Da poco, in una intervista, ha raccontato della sua battaglia contro il cancro per dare forza a chi ora sta combattendo come ha fatto lei.

Un racconto fatto solo quando la sfida più difficile è stata vinta un po’ per scaramanzia e un po’ perché si era chiusa in sé stessa. “Avevo anche paura di essere attaccata dagli haters. L’ho fatto dopo, quando ho sconfitto il male, per lanciare un messaggio di speranza. Oggi ci sono tante persone che mi scrivono a riguardo”.

Ma una cosa non l’ha mai lasciata Valentina, il basket, la sua passione più grande. “Allenarsi era però devastante per via della radioterapia” ha raccontato e anche se le dicevano che non era più quella di una volta lei è andata avanti per la sua strada.

Valentina Vignali, la serata di follia con i filtri: divertimento assicurato

Oggi però Valentina Vignali è rinata e ieri sera ci ha concesso un momento di spensieratezza, di gioia e di goliardia. Anche lei ha ceduto alla tentazione dell’uso di alcuni filtri un po’ strani di Instagram.

Sono oggi la grande salvezza della maggior parte delle influencer, senza i quali non saprebbero stare. Le migliora, le rende con facce perfette, lineamenti lucidi, trucco e smalto impeccabile. Poche sono quelle che non cadono alla tentazione come Elettra Lamborghini.

Ma ieri sera la Vignali è andata oltre, ha usato quelli più strani che deformano il viso. L’abbiamo vista con la faccia a maiale, con le labbra enormi e di plastica, un viso squadrato, chiedendo ai follower di mandarle il peggior filtro che loro abbiano mai visto.

“Questa sera sono in vena di fare follie” ha scritto nelle sue Instagram Stories e così è stato. Risate a crepapelle e divertimento assicurato