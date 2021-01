Amici 20, anticipazioni: un ospite d’eccezione per la prossima puntata

Amici 20, anticipazioni sabato 23 gennaio: si registra oggi la nuova puntata del talent show canoro. Chi sarà l’ospite speciale?

Grande attesa per la nuova puntata di Amici 20 che andrà in onda domani (sabato 23 gennaio) alle ore 14.10 su Canale 5. L’appuntamento verrà registrato questo pomeriggio agli studi di via Tiburtina ed avrà come protagonisti i tre concorrenti a rischio eliminazione. Evandro, Arianna e Leonardo dovranno impegnarsi più degli altri per restare nella scuola e per conquistare il pubblico, dotato dell’insidiosa arma del televoto. L’ultima parola, però, spetterà ai giudici di canto, che si avvarranno del giudizio del pubblico per trarre le proprie conclusioni e decidere chi potrà proseguire il suo percorso all’interno del programma e chi invece dovrà lasciarlo per sempre.

Ma la puntata di domani riserva anche altre sorprese. A gran richiesta, dopo il secondo posto ad Amici Speciali, Michele Bravi torna sul palco che lo ha ospitato in primavera con un inedito fresco di uscita.

Leggi anche -> Amici 20, lite furiosa: interviene Maria De Filippi, la Celentano lascia lo studio

Amici 20, Michele Bravi ospite in studio con “Mantieni il bacio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

Leggi anche -> Alessandra Amoroso e la confessione choc: cosa è accaduto prima di Amici

Canterà Mantieni il bacio, Michele Bravi, ospite speciale della nuova puntata di Amici 20. Il singolo, disponibile in tutte le librerie digitali a partire dalla scorsa mezzanotte, si va ad unire a La vita breve dei coriandoli (uscito lo scorso anno) ed anticipa l’album La geografia del buio. Su Instagram, il cantante lo descrive come “Il primo capitolo di un percorso nel buio che scopre la salvezza dalla ferita del mondo nel gesto vulnerabile di posare le proprie labbra sulle labbra di chi si ama”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il brano è stato generalmente accolto bene dal pubblico, che certamente non mancherà di dare la propria opinione riguardo l’esibizione di questo pomeriggio.