Anna Tatangelo divano e posa per i fans: spettacolo devastante – FOTO

Anna Tatangelo continua a far impazzire i suoi innumerevoli followers postando foto meravigliose: la cantante mette sempre in mostra la sua bellezza straordinaria.

Anna Tatangelo continua a far parlare di sé: la nuova versione della cantante nata a Sora piace praticamente a tutti. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la 33enne ha cambiato radicalmente il suo look cambiando in primis il taglio e il colore dei suoi capelli. La sua carriera, tuttavia, resta su binari favorevoli: Anna ha ricevuto numerosi consensi dopo le sue performance ad ‘All Together Now’.

Anna è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 1,7 milioni di followers. La cantante, poco fa, ha postato uno scatto incredibile in cui è in posa sul divano. Se siete curiosi di guardare questo spettacolo incredibile, cliccate su successivo.

Anna Tatangelo, divano e posa per i fans: che spettacolo