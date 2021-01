Anna Tatangelo scopre il pancino e il traffico va in tilt – Foto

Anna Tatangelo, le mosse allo specchio e la pancia di fuori piacciono un sacco. Tutti esultano per la nuova regina dei social

Anna Tatangelo continua a tenere vivo, e anche di più, il web. Con le sue condivisioni è impossibile annoiarsi e spesso il traffico va in tilt. È successo anche con le ultime Instagram Stories.

Nulla di nuovo per la bella cantante di Sora che dalla scorsa estate sforna successi uno dietro l’altro. Non solo a livello musicale con i suoi singoli, da Guapo a Tra me e te, con sound nuovi e collaborazioni rap, ma anche dal punto di vista fisico.

Anna è stata sempre molto bella, impossibile nasconderlo, ma in versione bionda è un uragano che travolge tutto ciò che incontra. Una riscoperta di una femminilità diversa che piace moltissimo ai suoi fan che non vedono l’ora di rivederla ogni volta sui social in una nuova versione di sè.

E tra allenamenti, serate sul divano davanti alla tv e lavori in studio per il nuovo singolo, l’ex di Gigi D’Alessio fa sussultare tutti.

Anna Tatangelo, bella e spiritosa allo specchio

Anna Tatangelo nel suo essere single ha ritrovato la serenità e si vede. Una serenità interiore che fa bene anche al fisico e all’esteriore. Nelle sue ultime Instagram Stories ci delizia in tenuta sportiva. Lei piace in tutte le salse e con il completino color terra spacca alla grande.

Leggings e felpa in coordinato, capelli biondissimo e pancino di fuori. La felpa c’è ma è cortissima e il traffico social va completamente in tilt.

Lei fa le mosse davanti lo specchio indicando il gonfiore alla guancia per il dente che non è ancora sparito, si tocca i capelli e muove le labbra a suon di baci. Adorabile! Non ci sono rivali che tengono di fronte alla nuova regina dei social.