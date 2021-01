Antonino Cannavacciuolo. Il celebre chef e personaggio televisivo sta risolvendo un problema di salute con grande forza di volontà. Di cosa si tratta

Un famoso detto popolare recita: “Mai fidarsi di un cuoco magro”. Allora possiamo tirare un sospiro di sollievo nel caso in cui dovessimo recarci in uno dei ristoranti stellati del celebre chef Antonino Cannavacciuolo. La sua figura burbera ed imponente ma allo stesso tempo accogliente e simpatica, lo hanno reso uno dei personaggi televisivi più apprezzati degli ultimi anni.

Tuttavia, la salute dev’essere messa sempre al primo posto. Il cuoco originario di Vico Equense ha dovuto combattere con i chili in eccesso per molto tempo, fino a quando è arrivato a una svolta, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi: “Mi trovavo a un bivio. Non potevo continuare su quella china. Pesavo tanto, sono arrivato addirittura a 155 chili. Mi sentivo sempre stanco, dormivo male”.

Ha perso circa 30 kg ed è passato da una taglia 66 a una 60. Qual è il suo segreto?

LEGGI ANCHE —> Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo: “E’ cambiato tutto”

Antonino Cannavacciuolo: cosa si nasconde dietro la sua perdita di peso

LEGGI ANCHE —> Melissa Satta e la frecciatina per Boateng, Carlo Conti in imbarazzo

Nessuna dieta miracolosa, nessun sacrificio incredibile o strategia particolare. Dietro la ritrovata forma dello chef Antonino Cannavacciuolo c’è sicuramente tanta forza di volontà, pazienza e soprattutto una maggior attenzione verso le proprie abitudini.

Esercizio fisico moderato e cambio della routine alimentare prima di tutto: “La mattina faccio camminata veloce e faccio pesi. Non seguo una dieta vera e propria ma sto un po’ più attento, ma non mi sono tolto niente” – ha rivelato lo chef. Ma se dovesse capitare un momento di leggerezza? “Se una sera esagero con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Dove rivedremo lo chef più amato dagli italiani? Antonino Cannavacciuolo è attualmente giudice del talent show culinario MasterChef Italia insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Andrà in onda fino al 4 marzo 2021 su Sky Uno.

insieme a