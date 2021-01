Asia Argento racconta ai microfoni di Verissimo uno stupro subito da un altro big di Hollywood. L’attrice si confida anche in merito a violenze inflitte dalla madre.

Altra denuncia di stupro da parte di Asia Argento. Dopo le accuse al produttore cinematografico Harvey Weinstein, l’attrice ha raccontato ai microfoni di Verissimo di essere stata abusata da un altro big di Hollywood. Questa volta al centro del mirino il regista Rob Cohen.

“Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb, la droga dello stupro. Non l’ho denunciato perché non avevo capito cosa fosse successo. L’ho scoperto dopo parlando con un mio amico che mi ha aperto gli occhi su quella sostanza. Non so che cosa porti un uomo a voler andare a letto sostanzialmente con un cadavere”, commenta l’attrice.

Il 26 gennaio uscirà il suo libro autobiografico “Anatomia di un cuore selvaggio” in cui racconta la sua vita e dettagli degli impressionanti ricordi. Durante la puntata l’attrice parla anche di Weinstein. Il produttore è stata condannato per stupro e violenze sessuali. Pena prevista 23 anni di carcere. L’Argento è stata una delle prime a denunciarlo.

“Penso che se lo meriti. Non l’ho perdonato perché non si può perdonare una persona che ha fatto quelle cose a così tante donne. Penso che sia nel posto dove merita di stare”, le parole di Asia.

Asia Argento: passato travagliato, confessa violenze subite dalla madre

Asia Argento durante l’intervista a Verissimo si apre anche in merito a drammatici ricordi del suo passato. L’attrice racconta del complicato rapporto con la madre mancata pochi mesi fa. In particolare confessa di aver subito violenze da parte sua. Anche questi difficili momenti saranno trattati nel libro in uscita.

L’Argento racconta di come la madre avesse una relazione travagliata con il padre e come si sfogasse su di lei. Nonostante tutto Asia è riuscita a perdonarla. Infine l’attrice si è aperta anche in merito alla scomparsa della sorella Anna a causa di un incidente stradale.

Un dolore che ha gettato Asia in una profonda depressione portandola all’uso di sostanze stupefacenti. Unica ancora di salvezza il cinema.