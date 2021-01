Asia Argento e Fabrizio Corona, scoppia la passione su Instagram – Foto

Asia Argento e Fabrizio Corona, il bacio appassionato e le altre foto provocatorie. Amore o solo amicizia speciale?

Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme. I due super big tornano a far parlare di loro e si espongono sui social. Già mesi fa era esploso il gossip su una loro possibile storia d’amore poi smentita. Un fuoco di paglia insomma che però sembra essere riesploso di nuovo.

I primi indizi sono arrivati proprio tramite il profilo dell’ex re dei paparazzi che ha dedicato un post al libro di Asia Argento “Anatomia di un cuore selvaggio”. La foto del libro e una didascalia con parole importanti per l’attrice che era data tra i grandi nomi de l’Isola dei Famosi, notizia poi smentita dalla diretta interessata che ha chiosato “Manco morta!”.

Ma torniamo a Corona. “CI VUOLE CORAGGIO A PRESCRIVERSI DA SOLI UNA AUTO-AUTOPSIA , COMPLETA . NON SO IN QUANTI SAREBBERO SODDISFATTI DELL’ ESITO DELL’ ANALISI SPIETATA DI SE STESSI . ❤️#ATONOMIADIUNCUORESELVAGGIO @asiaargento” ha scritto l’ex di Nina Moric a corredo della foto con il libro.

E da qui siamo passati poi alla foto più esplicite, sia da parte di Corona che dell’Argento. Per vederle vai alla pagina successiva.

Asia Argento e Fabrizio Corona, il bacio da “Celebrate”