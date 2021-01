Asia Argento, il racconto che spiazza a Verissimo: “Violenze da mia madre”

Asia Argento, ospite di Verissimo, ha presentato in anteprima la propria autobiografia, narrando le violenze subite dalla madre Daria

Nella puntata di Verissimo in onda domani, Asia Argento ha presentato in anteprima “Anatomia di un cuore selvaggio”, il libro che rappresenta la sua autobiografia. L’attrice, per la prima volta, si è messa completamente a nudo, raccontando al pubblico alcuni momenti della propria infanzia che l’hanno terribilmente segnata. In particolare, la cantante ha raccontato delle violenze a lei inferte dalla madre Daria. Come svelato dalla Argento, questa confessione rappresenta un modo per farsi conoscere più approfonditamente da coloro che la seguono: “Rivelare questo segreto spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo“.

Asia Argento parla delle violenze della madre: “Sono scappata di casa”