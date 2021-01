Austria, si è spento Gernot Langes-Swarovski il re dei cristalli 

E’ morto all’età di 78 anni Gernot Langes-Swarosvki. Pronipote del fondatore del noto brand è stato alla guida della società per 35 anni.

Senza di lui Swarosvki non sarebbe stata la stessa. Gernot Langes-Swarovski non solo ha guidato l’azienda per 35 anni ma l’ha trasformata in un punto di riferimento nel settore luxury a livello mondiale.

Pronipote del fondatore del marchio Daniel Swarovski, Gernot è mancato all’età di 78 anni. Era affetto da una grava malattia. Il “re dei cristalli” era nato nel 1943 a Wattens in Tirolo nel 1943. A soli 24 anni entrò nell’azienda di famiglia affiancando alla produzione degli articoli regalo anche a quelli di gioielleria.

Passione e dedizione sono state una costante nel suo lavoro. Ha portato avanti il marchio creato dal bisnonno nell’800 con determinazione tanto da trasformalo in un’azienda conosciuta in tutto il mondo.

Gernot Langes-Swarovski: tra gioielli, calcio e vigneti

Nel 1979 Gernot Langes-Swarovski dà il via alla produzione delle note figure in cristallo conosciutissime ancora oggi. Negli anni ’80, sotto la sua direzione, viene aperto a New York il primo punto vendita di Swarosvki e nel 1995 viene inaugurato il museo dedicato a Swarovski a Wattens.

Gernot è stato alla presidenza anche della squadra di calcio FC Swarovski Tirol. Inoltre ha fondato la compagnia aerea Tyrolean Airways. In Austria gli è stata riconosciuta la decorazione d’Onore al servizio della Repubblica d’Austria.

Famosa è la sua passione per i vigneti. In Cina e Argentina possedeva numerosi vigneti. Suo figlio Michael lo affiancava nella gestione.

Nel 2002 il re degli Swarosvki cede lo scettro al figlio Markus. Al momento del passaggio l’azienda generava 1,7 miliardi di euro di vendite all’anno per un totale di 14.000 dipendenti in tutto il mondo.

Grenot è mancato ieri all’età di 78 anni. Solo oggi la notizia è stata diffusa alla stampa. Nei prossimi giorni si terranno i funerali.