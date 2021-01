Bambina di 8 anni cade in piscina e annega: tragedia in Toscana

In Toscana, nella località di Capalbio, una bambina di 8 anni cade in piscina ed annega. Stando alle ricostruzioni, la piccola stava andando in bicicletta

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 gennaio, una bambina di 8 anni ha perso la vita nel comune di Capalbio, più precisamente nella località La Vallerana. Si tratta di una zona ubicata nelle campagne maremmane, dove il padre della piccola, di origine romena, lavorava come operaio agricolo. Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, la bambina è caduta in piscina mentre stava andando in bicicletta. Inutili i soccorsi e la tempestiva chiamata dell’eliambulanza: per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Annega dopo essere caduta in piscina: dramma a Capalbio

Il terribile incidente è avvenuto nella località La Vallerana, in provincia di Grosseto, all’interno di un podere. La famiglia della vittima si era riunita da poco tempo. Il padre di quest’ultima, dopo essersi assicurato un lavoro come operaio agricolo, aveva infatti permesso alla compagna e alla figlia di raggiungerlo nel periodo natalizio. I tre, originari della Romania, vivevano in un appartamento in affitto.

La dinamica dell’episodio è alquanto raccapricciante. La bambina, che si stava divertendo sulla sua bicicletta, è caduta in una piscina, e lì sembrerebbe essere affogata. Nonostante siano sopraggiunti nell’immediato un’ambulanza e l’elisoccorso di Pegaso, per la vittima non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è tragicamente rivelato vano.

Stando a quanto trapela dalle fonti, la piscina apparterebbe ad un agriturismo da tempo chiuso al pubblico. E’ assai probabile che, essendoci dell’acqua, la piccola sia morta annegata.