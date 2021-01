Barbara Pedrotti, SCATTO da vera fuoriclasse, va a correre e fa strage di cuori

Barbara Pedrotti posta uno scatto da vera fuoriclasse: si prepara per andare a correre e fa strage di cuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

La giornalista sportiva si è svegliata con la voglia di andare a correre, come da lei rivelato su Instagram. Barbara Pedrotti, in splendida forma, ha mostrato ai followers il modo migliore per avere lo smartphone sempre con sé, anche quando si fa sport. L’outfit sfoggiato dalla conduttrice di Sky è a dir poco sensazionale: i leggings colorati, in tinta con la cuffia, esaltano in maniera sublime il colore dei suoi occhi. I fan apprezzano decisamente la foto: “Sempre bella, che devo dire…“, “Ciao meraviglia delle meraviglie“, scrivono entusiasti sotto al post.

LEGGI ANCHE —> Justine Mattera, cala il silenzio ai Soliti Ignoti, che imbarazzo – VIDEO

Barbara Pedrotti, bellezza sulla neve: che schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara non ha più freni, si fotografa senza veli e posta la FOTO del Décolleté

La giornalista, nata a Rovereto, è attualmente impiegata nella piattaforma Sky, dove conduce dei programmi sportivi. Tuttavia, la carriera della Pedrotti è iniziata nelle trasmissioni di spettacolo: dopo aver partecipato a “Uomini e Donne“, nel ruolo di tronista, quest’ultima ha tentato il successo come velina. Successivamente, Barbara ha iniziato a muovere i primi passi come speaker radiofonica.

La passione per il calcio, che si è gradualmente fatta strada nel suo cuore, ha alla fine preso il sopravvento. Ad oggi, la giovane è al timone di trasmissioni di successo su Sky, ma non ha smesso di deliziare i suoi followers con scatti mozzafiato. Di recente, la Pedrotti si è concessa qualche giorno sulla neve: immersa nel bianco, come si mostra nelle foto, la giornalista è più bella che mai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

I commenti dei fan sono un susseguirsi di apprezzamenti. “Olimpionica” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “La regina delle nevi“. Barbara è decisamente uno spettacolo graditissimo agli utenti.