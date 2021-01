Belen Rodriguez e i mocassini più chic dell’inverno 2021

Dopo i jeans e i pantaloni morbidi per concludere il 2020, Belen Rodriguez continua ad essere una fonte d’ispirazione per gli outfit di questa stagione.

In che modo? Mostrandoci uno degli ultimi look indossati, assolutamente perfetto!

L’influencer ha infatti postato negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram, una foto che mostra un paio di mocassini da colpo di fulmine!

Scarpa maschile per eccellenza, ormai sappiamo che il mocassino è un evergreen della storia della moda ed è stato reinventato in tutti le forme, varianti e da tutte le case.

Mentre tutti si interrogano sulla presunta gravidanza della modella argentina, noi ci siamo lasciati innamorare delle sue scarpe. Le ha mostrate in una foto scattata allo specchio che riprende solo dalla vita in giù, dunque il focus va automaticamente su quello che indossa. In particolar modo, i mocassini donna con un logo inconfondibile in vista sul fronte: l’iconica doppia C.

I mocassini di Belen Rodriguez

Design molto elegante, dalla punta arrotondata e una lingua sul davanti, ripresa dagli storici Penny Loafer che diffusero nel mondo la moda del mocassino.

E’ un modello decorato dalla pelle impunturata e l’iconico logo della Maison Chanel che spicca nel suo color dorato sul fronte della calzatura.

Ed ecco come un modello di scarpa maschile incontra e combacia perfettamente con l’eleganza e la richiesta femminile.

E, se avete bisogno di idee su come indossare questo diamantino della Maison francese, basta lasciarsi ispirare da Belen Rodriguez: un outfit rilassato e comodo ma comunque sofisticato.

L’argentina li ha abbinati ad un paio di pantaloni scuri e morbidi dal taglio dritto, un camicione a quadri bianchi e neri e una borsa vintage dalla fantasia geometrica.

Ormai è indiscusso, il mocassino donna di Chanel è la scarpa cult dell’Inverno 2021.