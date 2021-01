Benedetta Mazza: buongiorno fuori dagli schemi, i fan notano una cosa

Perché il buongiorno di Benedetta Mazza non segue le regole? Ecco cosa ha combinato la conduttrice, la foto spunta su Instagram

Benedetta Mazza è molto seguita sui social dove condivide foto e video molto speciali. Quasi quattrocento mila follower la supportano e la ammirano e non perdono mai occasione di lasciarle un like o un commento. La conduttrice si fa ogni giorno più bella, sempre alla moda con i suoi outfit che la rendono unica. Una vera scoperta della televisione, prima con la partecipazione a Miss Italia poi lavorando in alcuni film ed infine il Grande Fratello Vip che l’ha resa ancora più famosa.

Benedetta Mazza: che buongiorno speciale, FOTO

Il nuovo decreto ha fatto tirare le saracinesche di molti locali, bar e ristoranti possono fare solo il servizio d’asporto o consegne a domicilio. E allora perché per Benedetta Mazza la colazione è ancora al bar? E’ quello che si sono domandati alcuni fan su Instagram dopo aver visto la sua ultima foto. “Buondì” scrive la conduttrice sul post. Un’immagine per molti fuori dal comune, cappuccino al bar come se nulla fosse. Cosa c’è dietro? La risposta è molto semplice: ci sono due ipotesi. La prima è che la foto sia stata scattata prima della chiusura totale dei bar e ristoranti, la seconda riguarda invece il suo lavoro. Potrebbe trattarsi di uno shooting fotografico al quale Benedetta ha collaborato.

“Meravigliosa”, scrive un utente; “Meraviglia”, commenta un altro. Nonostante tutto i follower impazziscono per lei.