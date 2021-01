Carlo Conti il gesto del figlio fa il giro del web: che roba! FOTO

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha pubblicato una foto in cui appare evidente il talento nascosto del suo piccolo Matteo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Matteo, figlio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro inizia già a far parlare di sé sul web. La moglie del presentatore ha infatti pubblicato una foto che ha attirato immediatamente le simpatie dei tanti che seguono la famiglia sui social. Il piccolo, di appena sei anni, è costantemente tutelato dai genitori che hanno giustamente l’obiettivo di proteggerlo dai riflettori. Anche nelle foto infatti pubblicate dalla Vaccaro, Matteo appare sempre di spalle o comunque mai con il volto in evidenza. Anche in questo caso lo scatto mostrato sul profilo Instagram della moglie di Carlo Conti ha come unico scopo quello di sorridere sull’abilità artistica di suo figlio. Ad essere condiviso infatti è un disegno in cui viene raffigurata la famiglia Conti che cammina sotto uno splendido arcobaleno. A far sorridere è la scelta di rappresentare papà Carlo con la pelle più scura rispetto agli altri e mamma Francesca con i capelli ricci.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, cala il silenzio ai Soliti Ignoti, che imbarazzo – VIDEO

Carlo Conti e la sua esperienza con il Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi abbandona lunedì: la regia censura la rivelazione

Carlo Conti fa parte dei tantissimi italiani che purtroppo hanno avuto un’esperienza diretta con il Covid. Il conduttore infatti nei mesi scorsi è stato costretto ad allontanarsi dagli studi televisivi perché risultato positivo al virus. Conti ha raccontato che, dopo un primo momento con pochissimi sintomi e senza un reale timore per la sua salute, ha dovuto affrontare condizioni più difficili. Il virus infatti stava iniziando ad intaccare i suoi polmoni e a mettere a dura prova il fisico del conduttore, per fortuna però i medici sono riusciti a fermarne in tempo l’avanzata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Attualmente Conti, come dimostrano gli scatti pubblicati su Instagram e il suo ritorno in tv, gode di ottima salute. Il conduttore infatti è da tempo tornato a farsi scaldare dall’affetto del pubblico che gli è rimasto sempre vicino.