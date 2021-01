Carolina Casiraghi, in intimo rosso fa “impazzire” i follower: buongiorno così – FOTO

La sexy influencer e imprenditrice del web, Carolina Casiraghi propone un un intimo rosso “fuoco” che i fan non si son lasciati scappare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Altra iniezione di soddisfazione ed emozioni indescrivibili per una fantastica Carolina Casiraghi. Per lei vi è un’altra scrosciata di applausi, dopo l’ennesimo scatto a “luci rosse” che non ha lasciato i fan nell’indifferenza più totale. Per una imprenditrice così “stakanovista” difficile aspettarsi di meglio, eppure ogni giorno riesce sempre a catturare l’attenzione dei fan con pose davvero accattivanti.

E a pensare che all’inizio dell’avventura sotto i riflettori dei social network, non era per nulla convinta di “penetrare” così a fondo nel cuore e nelle emozioni dei fan. Ora gli occhi di “falco” sono tutti per lei, osannata in ogni singolo dettaglio del suo corpo. Sempre “guarnito” di intimi succinti e un fisico straordinario, che parla da sè

Così Carolina ha sorpreso tutti, anche se stavolta il “furore” sensuale non ha conosciuto alcun “attrito”…

Carolina Casiraghi, il giorno più bello da regalare ai fan: la “perfezione” in persona