Caroline Receveur gioca con il figlio, tenera e affascinante – FOTO

Caroline Receveur in un momento di relax insieme al figlio, scatti e video su Instagram: madre ma anche donna di grande fascino

Anche nella vita di una fashion blogger e attrice tra le più attive c’è spazio per qualche momento di relax. Vale anche per Caroline Receveur, una delle influencer francesi più apprezzate nel mondo di instagram. Classe 1987, Caroline si è concessa un venerdì di pace, nel corso del suo soggiorno a Dubai che sta svolgendo insieme alla sua famiglia. Con suo marito, il modello Hugo Philip, e il loro bambino, il piccolo Marlon, una giornata diversa, al sole, a rilassarsi a bordo di una piscina.

Caroline Receveur, una giornata al sole: abito leggero, la scollatura fa capolino

Due scatti e un breve video nel post di Caroline, che si lascia andare a delle coccole nei confronti del suo piccolo, di due anni e mezzo. Fa tenerezza vederla in questi momenti, ma non ci si può nemmeno dimenticare del suo fascino. Così, il selfie in cui è da sola che la restituisce in tutta la sua bellezza.

Viso angelico di cui è impossibile non innamorarsi, abbigliamento casual ma a suo modo elegante. Jeans con un cardigan semplice, di colore bianco, che attira l’attenzione per lo scollo a V che evidenzia le forme di Caroline.