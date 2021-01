Cecilia Capriotti e il bacio più dolce: che emozione – Foto

Cecilia Capriotti, ultima esclusa dalla casa del Grande Fratello Vip, torna a casa e ci concede uno scatto magnifico, pieno di amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti torna alla vita di tutti i giorni. Dopo l’esperienza breve ma intensa del Grande Fratello Vip la showgirl torna dai suoi cari. Di certo nella casa più spiata d’Italia si è dimostrata con un carattere forte ma anche una stratega e provocatrice come l’hanno definita gli stessi inquilini e forse questo al pubblico non è piaciuto che ha deciso di farla fuori.

Ma l’esperienza è stata ugualmente importante per lei che ha iniziato da Miss Italia arrivando quarta per poi alternarsi tra cinema e televisione al fianco di grandi dello spettacolo come Vincenzo Salemme o Gene Gnocchi, solo per nominarne alcuni.

Per la Capriotti non è stata la prima esperienza in un reality. Aveva partecipato sempre per Mediaset a L’Isola dei Famosi nell’edizione di Chiara Nasti e Francesco Monte.

Cecilia Capriotti torna a casa, l’incontro con la sua piccola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti ci concede il suo bacio più bello e sognato sui social. Con il compagno penserete? No, ma con la sua piccola, Maria Isabelle messa al mondo all’età di quarant’anni, nata dall’amore proprio con il suo compagno Gianluca Mobilia, imprenditore nel campo dell’organizzazione di eventi.

“Dal reality alla realtà. Sono tornata alla mia vita di sempre fatta dei miei affetti più cari, impegni di lavoro e attività sui social. Un mare di affetto e sostegno. Un bacio a tutti ❤️” ha scritto la gieffina a corredo della sua foto.

Lei e la sua piccola sono elegantissima. Mamma Cecilia con abito argento lungo e molti gioielli, la piccola un abito rosa e nero molto pomposo con una gonna piena di pieghette, collant neri e scarpine di vernice. Due principesse che si riabbracciano dopo la distanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Lo scatto piace tantissimo ai suoi fan che su Instagram sfiorano i 500 mila. È tempo di normalità per la showgirl e tutti apprezzano.