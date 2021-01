“Che Dio ci aiuti” e il retroscena su Stefano De Martino

“Che Dio ci aiuti” giunto alla sua sesta edizione avrà come guest star Stefano De Martino. Lo racconta Pier Paolo Spollon

“Che Dio ci aiuti” è una delle serie tv più amate degli italiani. Ormai diventato un cult degli appassionati di Suor Angela e delle sue vicissitudini. Da alcune settimane è iniziata la sesta stagione mentre le riprese non sono ancora finite, con il cast che continua a girare mentre le prime puntate vanno avanti.

Oltre a ritrovare Elena Sofia Ricci, Diana del Bufalo, Francesca Chilleni e molti altri, è piaciuto molto il nuovo ingresso, quello di Pierpaolo Spollon, l’attore rivelazione di questi anni che prende sempre più piede nella fiction italiana.

Dopo L’Allieva, poi Doc- Nelle tue mani, ora si aggiunge anche a Che Dio ci aiuti. Giovane, intraprendente, molto preparato e soprattutto per il pubblico femminile bellissimo.

Pierpaolo Spollon si è raccontato a Fanpage.it e a loro ha parlato anche di alcuni retroscena sul set. Non solo del fatto che Diana del Bufalo si sentisse “a disagio con lui” ma anche della partecipazione di Stefano De Martino come guest star della fiction.

“Che Dio ci aiuti”: Spollon e De Martino: “Ho capito perché stava con Belen”

E Pierpaolo Spollon nella sua chiacchierata con Fanpage non si è tirato indietro nemmeno alle domande su Stefano de Martino, il ballerino ex marito di Belen Rodriguez ora conduttore in Rai e al timone di Stasera tutto è possibile.

Tra le guest star della sesta edizione della serie tv vedremo anche Stefano De Martino. Insieme a lui Pierpaolo Spollon ha girato una scena. Insieme al ballerino l’attore si è molto divertito ha detto. “È molto simpatico. È un ragazzo sveglio. È cosciente che quello dell’attore non è il suo lavoro” ha poi precisato.

E poi ha spiegato che lo ha visto molto sicuro di sé: “Giustamente, se non è sicuro De Martino, chi caz** deve essere sicuro nella vita” ha aggiunto ridendo.

Ed i due hanno riso molto insieme e il giovane attore lo ha apprezzato molto. “Non credevo fosse così divertente. Non lo conoscevo. Dopo averlo conosciuto, ho capito perché stava con Belen”.