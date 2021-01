Chiara Biasi, selfie in macchina: look bianco e nero, è uno schianto – FOTO

Chiara Biasi, selfie in macchina: look bianco e nero, è uno schianto. L’influencer ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans

Chiara Biasi è una delle influencer e blogger più famose del nostro Paese. Nata a Pordenone, quando è diventata grande si è trasferita a Milano. Chiara Ferragni, che ha conosciuto durante la sua permanenza in questa città, le consigliò di aprire un blog di moda e lifestyle che nel giro di pochi anni è diventata seguitissima da molteplici ragazze. Il successo è stato fin da subito assicurato: d’altronde ha dimostrato di essere davvero talentuosa.

Chiara Biasi bellissima nell’ultimo filmato pubblicato su Instagram

All’età di 20 anni purtroppo ha dovuto fare i conti con una brutta ischemia che ha cambiato totalmente le sue priorità. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, ha avuto storie importanti con personaggi più o meno famosi. Con l’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani, ma anche con il modello Adrian Cardoso e il calciatore Simone Zaza. Storie diverse che hanno fatto discutere in ogni caso e che si sono concluse per motivi che lei non ha mai spiegato, essendo piuttosto riservata.

La blogger ha oltre due milioni di followers su Instagram, è sicuramente una delle italiane più seguite sui social. Pubblica continuamente scatti che fanno impazzire i suoi fans e che sono sempre super cliccati e apprezzati.