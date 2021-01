Cibi, quali alimenti aumentano il rischio morte fino al 58%

Vediamo quali sono gli alimenti che fanno aumentare il rischio morte fino al 58%: i cibi da evitare per non andare incontro a effetti dannosi

Non è di certo una novità che gli alimenti provenienti dal junk food, vale a dire dal cosiddetto cibo spazzatura non facciano per niente bene alla nostra salute. Cibi dall’elevato ammontare di calorie, come bibite gassate e merendine varie, hanno sicuramente effetti negativi sul nostro fisico. Si tratta dei cibi cosiddetti ultra trasformati, cioè tutti gli alimenti lavorati, magari aggiungendo anche additivi e conservanti che non sono per niente da consigliare da consumare abitualmente.

In questo ambito rientrano non solo i cibi spazzatura, di cui abbiamo parlato sopra, ma anche i vari tipi di cioccolato, gli alimenti preconfezionati e i succhi di frutta. Accanto ai cibi ultra trasformati troviamo quelli trasformati. Stiamo parlando di quegli alimenti che sono stati trattati al fine di modificare le loro caratteristiche nutrizionali. In questa categoria rientrano, ad esempio, il tonno in scatola o il pane.

LEGGI ANCHE —> Acidità di stomaco: le accortezze quotidiane per contrastarla efficacemente

Cibi, gli alimenti che fanno aumentare il rischio morte fino al 58% | I risultati della ricerca