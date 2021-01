Clizia Incorvaia, in “total white” con in mano i sogni: bella e simpatica – FOTO

Clizia Incorvaia accende la fantasia e la curiosità dei follower di Instagram con uno scatto molto fashion: “Indovinate i miei sogni…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

E’ sempre un piacere per i follower di Instagram e gli ammiratori dell’alta moda, condividere le giornate, ammirando la splendida e biondissima Clizia Incorvaia. Quest’ultima è seguitissima sui social network dove ama esibirsi con alcuni scatti che si intersecano tra la bellezza limpida e l’amore sincero con Paolo Ciavarro.

Non poteva trovare di meglio, dopo un turbillon di critiche mosse sul suo conto, quando faceva coppia con Francesco Sarcina. I due avevano convolato a nozze, ma per incomprensioni e tradimenti vari, la coppia ha deciso di separarsi. Si tratta di momenti del passato che mai più vorrà rivivere. Tra poco più di un mese festeggerà l’anniversario di fidanzamento con il Ciavarro di turno e qual miglior momento, se non questo, di cancellare definitivamente il passato?

LEGGI ANCHE —–> Floriana Messina devastante, lo slip è da infarto e il dècollète è mostruoso – FOTO

Clizia Incorvaia intrattiene la curiosità del pubblico con un selfie mozzafiato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

LEGGI ANCHE —–> Tina Kunakey, selfie in reggiseno e sguardo distratto: i fan approvano – FOTO

Da quando c’è Paolo Ciavarro nella sua vita, per Clizia Incorvaia tutto intorno a se è diventato magico. Il fascino incancellabile di una “dama” da castello, biondissima e limpida, cancella in parte i livori del passato, segnati da un’inevitabile separazione con Sarcina e alcuni “fuori onda” discutibili, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, che dopo 14 puntate è stata costretta ad abbandonare.

Oggi Clizia ha ottenuto la “formula” giusta per il riscatto definitivo e la testimonianza più valida sembra arrivare proprio dalla piattaforma di Instagram, dove ultimamente ha un gran bel seguito di consensi. Tra una foto d’amore e l’altra, Clizia di tanto in tanto pensa anche a come “ingigantire” la propria visibilità, facendo innamorare il pubblico con scatti alla moda. E qualche curioso “giochetto” di intrattenimento, come potrebbe essere un semplice rebus da “settimanale”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Con lei i sogni son sempre a portata di mano e stavolta chi riesce ad indovinare il “progetto” di giornata, vince un premio fantastico della collezione “BB”. La stessa che l’ex gieffina ci mostra in formato “totale white” e un paio di stivaloni bianchi tendenti al beige, molto eleganti. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova collezione di Clizia? Provate ad indovinare anche voi, la “mossa” vincente