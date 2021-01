Conoscete chi è il compagno di Cecilia Capriotti? Lavora nello spettacolo ma è molto discreto e ha avuto molte compagne famose

Cecilia Capriotti è l’ultima concorrente uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Di certo nella casa più spiata d’Italia si è dimostrata con un carattere forte ma anche una stratega e provocatrice come l’hanno definita gli stessi inquilini e forse questo al pubblico non è piaciuto che ha deciso di farla fuori.

Ma Cecilia è soddisfatta della sua esperienza ed è stata contenta di essere tornata a casa. Un momento che ha celebrato anche sui social immortalata con la sua bambina. Voi sapevate che la bella showgirl è diventata mamma a quarant’anni e ha uno splendido compagno? Lo avete mai visto?

Non sono molte le foto che la Capriotti condivide ma basta guardare bene il suo profilo per scavarne qualcuna.

Il compagno di Cecilia Capriotti, ecco chi è

Cecilia Capriotti ha un compagno molto affascinante al suo fianco che l’ha resa anche madre. Lui è Gianluca Mobilia, un imprenditore di origini siciliane che lavora nel campo dell’organizzazione di eventi e impegni montani.

Nonostante questo lo si vede pochissimo in giro. Una persona abbastanza riservata che non compare molto nemmeno sui social della compagna.

Laureato, è il presidente della sua stessa azienda, con sede a Milano, dove vive con la compagna, specializzata come anticipato in comunicazione, eventi e social marketing.

La Capriotti per Mobilia non è la prima donna dello spettacolo. In passato ha avuto altre compagne famose come Manuela Arcuri, Serena Autieri ed Eleonora Abbagnato. Accanto alla Capriotti però ha costruito la sua famiglia. I due stanno insieme dal 2014 e due anni dopo hanno messo al mondo la loro piccola Maria Isabelle.

Lo vediamo presente anche sui social ma sempre in modo molto discreto. Su Instagram è seguito da più di 4 mila persone e le foto con la sua famiglia descrivono l’amore che lui prova per mamma Cecilia e per la loro bambina.