Elena Santarelli posa inaspettata, snodata più che mai – FOTO

Elena Santarelli snodata più che mai si mostra nel suo ultimo scatto su Instagram nella posizione della spaccata. La showgirl racconta di come dopo un intervento all’anca la fisioterapia e la ginnastica le abbiano permesso di raggiungere risultati impensabili.

Elena Santarelli si mostra su Instagram in una posa inaspettata lasciando i fan senza parole. Una spaccata che dimostra quanto la showgirl sia snodata. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 1,8 milioni di follower.

Nella didascalia al post Elena scrive che qualche giorno fa alcune ragazze le hanno chiesto come fa a essere così snodata. La Santarelli risponde che dopo un intervento all’anca nel 2017 ha fatto molta fisioterapia e ginnastica. Seguita da un personal trainer, giorno dopo giorno, è riuscita a superare i suoi limiti diventando sempre più elastica.

Gyrotonic è la disciplina praticata da Elena. Un tipo di allenamento che consiste in movimenti tridimensionali eseguiti circolarmente permettendo così di sviluppare notevoli potenzialità. Molti atleti e ballerini ricorrono a questi esercizi.

Elena Santarelli a 40 anni più in forma che mai

Che Elena Santarelli abbia un fisico perfetto è risaputo. Alta 1,80, classe 1981, ha esordito in giovane età come modella. Di seguito è entra nel mondo dello spettacolo lavorando come showgirl al fianco di Amadeus nell’Eredità. Dopo ha partecipa all’Isola dei Famosi per poi passare al ruolo di attrice in alcune pellicole e di conduttrice.

Oltre i tanti successi professionali, Elena ha costruito una splendida famiglia insieme al’ex calciatore Bernardo Corradi. I due hanno dato alla luce i figli Giacomo e Greta. Su Instragram la showgirl condivide spesso foto della sua vita privata. Si mostra in dolci scatti tra le braccia del suo amato Corradi o al fianco dei figli. Di recente ha postato un’immagine che la ritrae ai fornelli. Tra gnocchi e fettuccine non mancano tuttavia gli scatti in cui sfoggia un fisico pazzesco.

Gambe slanciatissime, ventre scolpito, sguardo folgorante e chioma bionda, Elena spesso si mostra anche intenta ad allenarsi. Elemento che garantisce alla showgirl la perfetta linea.