Eleonora Daniele e le “azioni legali”: l’auspicio della presentatrice

Eleonora Daniele nella puntata di ieri di Storie Italiane si è esposta sulle possibili azioni legali da fare nei confronti della Pfizer per il vaccino

Puntata dedicata all’emergenza sanitaria quella di ieri di Storie Italiane condotta come sempre da Eleonora Daniele. In studio tanti ospiti famosi da Samuel Peron a Gilles Rocca, da Alba Parietti a Francesco Fredella, fino a Simona Izzo e il professor Broccolo.

La vaccinazione è stata di certo la trattazione più attenzionata riferendosi anche ai piccoli problemi che si stanno verificando in questi giorni in seguito al ritardo delle consegne delle dosi del vaccino Pfizer.

In studio si è parlato anche della decisione della Comunità Scientifica di permettere la fine dell’isolamento domiciliare a quelle persone che risultano essere ancora positive dopo ben 21 giorni. Su questo la Daniele non ha escluso alcune perplessità.

Peron Poi ha voluto mandare un appello a tutti: indossare la mascherina per prevenzione per la vita di tutti.

Eleonora Daniele e il vaccino: no alle azioni legali contro Pfizer

E a proposito di prevenzione Eleonora Daniele nella puntata di ieri di Storie Italiane ha voluto fare anche un appello proprio sulla questione dei vaccini, anch’essi importantissimi per la prevenzione.

La conduttrice ha spiegato che proprio per questo è essenziale che la campagna di vaccinazione non si fermi. È importante che continui così come è iniziata senza che ci siano intoppi. E proprio sulla questione del rallentamento dell’arrivo delle dosi della Pfizer la Daniele ha voluto dire la sua. Sente che è prematuro parlare già da ora di azioni legali contro la Pfizer.

Il riferimento è alle dichiarazioni del commissario Domenico Arcuri che si è detto pronto a procedere legalmente contro la casa farmaceutica se la questione dei ritardi non sarà risolta a breve.

“Speriamo di non leggere più di azioni legali. Ci auguriamo di poter stare tutti tranquilli sapendo che le cose vanno bene” ha detto la conduttrice alla fine del talk.