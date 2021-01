Eleonora Incardona ha mandato in tilt il mondo dei social network con una foto meravigliosa: la ragazza indossa un top strettissimo che mette in risalto il suo décolleté.

Eleonora Incardona è sicuramente una delle star dei social network. La bella siciliana ama postare scatti stupefacenti in cui mette in mostra il suo fisico da sogno. La 29enne è dotata di un corpo meraviglioso e le sue curve mandano letteralmente in estasi gli innumerevoli ammiratori.

La nativa di Ragusa, divenuta popolare per la relazione con il fratellastro di Diletta Leotta, ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta ben 472mila followers. Eleonora, poco fa, ha condiviso una foto strepitosa in cui ha piazzato il suo fantastico décolleté in primissimo piano.

Eleonora Incardona, top strettissimo: décolleté da sogno

L’ultimo scatto condiviso in rete da Eleonora Incardona è decisamente fenomenale. La ragazza ha in braccio il suo splendido cagnolino e delizia i fan con il suo outfit da capogiro. La siciliana indossa un top decisamente aderente e stretto che mette in risalto il suo seno esplosivo. Il suo viso è incantevole come sempre e le sue labbra carnose non passano di certo inosservate.

“Ditemi una cosa che oggi vi ha fatto sentire bene! La mia è stata iniziare la giornata con un super allenamento”, ha scritto nella didascalia. Il post ha superato quota 5mila cuoricini in appena 60 minuti.

Eleonora, qualche giorno fa, condivise una foto ricordo su Instagram in cui indossava un costumino a perizoma sbalorditivo, con il fondoschiena davanti all’obiettivo.