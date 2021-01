Elisa D’Ospina, sdraiata sul letto scopre la vestaglia: un “paradiso” di curve – FOTO

Elisa D’Ospina si scopre per voi e diventa “illegale” mentre consuma un pò di relax sul letto. Via la vestaglia e fuori le curve: incontenibile

Un’Elisa D’Ospina così sensuale e provocante non la si vedeva da tempo. L’ennesimo “schiaffo” morale al suo passato ricco di ansie e contraddizioni. Uno stimolo in più per mettere in risalto una bellezza, divenuta tutto ad un tratto esplosiva, grazie alla forza di non “mollare” mai e credere sempre nei propri mezzi.

L’adolescenza di Elisa è stata caratterizzata da forti tensioni e preoccupazioni, colpiti dai tipici ridimensionamenti delle ragazze che sminuiscono il proprio valore nella società. Eppure con il tempo ha imparato a gradire davvero ogni cosa di sè, finchè è riuscita ad esaltare una femminilità così evidente da far invidia a chiunque.

Ad oggi, per lei non esistono pregiudizi o forme di indecisione, anzi ha già ampiamente provveduto a lanciare le sue ambizioni. Ed ora riveste un ruolo di “insegnante” della vita, da questo punto di vista

Elisa D’Ospina, bellezza incantevole alla scoperta della femminilità più evidente

Conosciuta per aver dato una svolta dal punto di vista estetico e del piacere di “accettarsi”, Elisa D’Ospina oggi appare la testimone ufficiale della moda, nonchè “distributrice” di consigli rivolti alle donne con taglie forti. L’iniziativa è nata in collaborazione di Caterina Balivo, l’allora conduttrice napoletana di “Detto Fatto”, anche lei persecutrice dell’alta moda.

Elisa ha avvertito il “sintomo” del riscatto, proprio sotto i riflettori della Rai, dove ha sfruttato la sua immagine per mettere in risalto diverse tematiche del benessere. Dal cibo ai viaggi, passando per la moda stessa, fino a diventare un esempio tra le modelle più curvy dell’epoca moderna.

Inoltre la popolarità della showgirl è arrivata persino a guadagnare posizioni di privilegio, nel mondo dei social e dello spettacolo. La top model, infatti è seguita da ben 336mila follower, incantati da una femminilità ultra sensuale.

Nell’ultima performance, la D’Ospina regala un tripudio di emozioni, mentre è sdraiata come una “commensale” medievale, sul proprio letto pieno di romanticismo. L’ex compagnìa di “Detto Fatto” scopre la vestaglia da notte e mostra al pubblico in delirio un body rosa, tutto d’un pezzo. Dove prevalgono due “sporgenze” impetuose, il riscatto più inatteso e soddisfacente che avesse mai potuto “assaporare”