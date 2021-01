Elisabetta Canalis la serie di FOTO termina con un fondoschiena mostruoso

Continua la “parata” fotografica statunitense di Elisabetta Canalis. La showgirl è in splendida forma e con un fondoschiena perfetto

Bella, solare e generosa con tutti, Elisabetta Canalis ha “vinto” ancora la concorrenza delle dive più “spietate” del web, a suon di scatti meravigliosi. Mai come stavolta, la “dolce” e sensuale showgirl conquista i raggi del sole, di una giornata limpida e piena di aspettative.

La vita della “littlecrumb” di Instagram continua nel segno di una preparazione fisica, speciale e unica, per una come lei, sempre pronta ad apparire al suo pubblico, in perfetta forma. La Canalis approfitta di questo periodo di pandemia per coltivare la passione dello stretching e degli allenamenti da consolidamento muscolare .

Solo così potrà trovarsi pronta a “scrivere” la storia di un nuovo capitolo della propria vita, magari sotto i riflettori “tricolore” che tanto mancano al popolo italiano

Elisabetta Canalis, la “luce della natura” brilla tutta per lei: favolosa

Nonostante la lontananza dai riflettori del mondo dello spettacolo, la bellissima e famosissima, Elisabetta Canalis continua ad accendere gli entusiasmi tra il popolo di Instagram, con scatti davvero fashion. Mentre le riprese cinematografiche sono ferme a causa delle restrizioni da Covid-19, lei cerca sempre di apparire nella più perfetta forma.

I follower sono stati letteralmente colpiti a fondo da una bellezza indescrivibile, caratterizzata da senza veli inaspettati e trasparenze da “urlo”. Stavolta però a rendere accattivante l’atmosfera è una “serie” di foto, dove la Canalis appare “baciata” letteralmente dal sole, come se fosse lì, solo per lei.

Il vestito “total white” è un “colpo d’occhio” fantastico per i follower che si godono la parte migliore del suo repertorio di forme. Con la “ciliegina sulla torta” finale di un fondoschiena mostruoso e pronunciato a tal punto da “incantare” un pubblico in delirio incontenibile

Non sono mancati i commenti di approvazione per lei, innalzata di continuo sul piedistallo di “Afrodite”: “Stupenda in total White😍😍😍😍😍; Eterna ragazzina😍😍;Sempre bona! 😜👍😘💋” e ancora: “Comunque anche bionda sempre top 🤙🤙; Buongiorno bellissima Buon Venerdì 😍😍”