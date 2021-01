Flora Canto, lady Brignano e quella FOTO al mare: fisico impressionante

Flora Canto condivide su Instagram scatti in cui si mostra bellissima. I fan rimangono folgorati dal fascino e dalla fisicità mozzafiato della showgirl.

Scatti da capogiro. La bellissima Flora Canto lascia i suoi 353 mila follower senza parole condividendo sulla pagina Instagram tantissime foto in cui mostra il suo fisico mozzafiato. Tra tutte quelle in bikini sono le più apprezzate. Al mare quest’estate ha pubblicato una serie di foto in cui mostra una siluette perfetta. In particolare un costume color nude indossato in una foto stupisce i follower.

Ai bordi di una barca, con gli scogli sullo sfondo, la Canto indossa occhiali da sole. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan. E in questi mesi la compagna del comico Enrico Brignano non ha deluso i suoi seguaci postando con costanza foto che la ritraggono bellissima.

Flora bellissima e spontanea conquista i fan e il cuore di Brignano

Flora Canto è molto apprezzata dal pubblico non solo per la sua bellezza ma anche per la sua genuinità. In uno dei suoi ultimi post pubblicati nelle IGTV di Instagram ha invitato le sue colleghe vip a partecipare a una sfida consistente nel mostrarsi sul social senza filtri. Una challenge per lanciare un messaggio positivo per tutte le follower che la seguono. La perfezione non esiste racconta Flora ricordando che molte foto mostrate online sono modificate con programmi ad hoc. Intanto nelle stories oggi da il buongiorno e mostra una clip con appetitose bugie.

Flora è molto seguita su Instagram. E sono proprio la sua bellezza e spontaneità a colpire i fan. Forse queste sono le stesse qualità che hanno conquistato il cuore di Brignano. Sebbene tra i due ci siano 17 anni di differenza, Enrico e Flora sono uniti da molti anni. Dalla loro relazione è nata nel 2017 la figlia Martina. Dopo molte storie Brignano ha ritrovato il sorriso accanto a Flora.

Il loro primo incontro è avvenuto in spiaggia a Sabaudia. Da subito è scoccato il colpo di fulmine.