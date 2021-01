La bella Floriana Messina appare meravigliosa su Instagram in uno scatto che la ritrae con delle mutande nere e un top

L’influencer Floriana Messina appare bellissima con indosso una mutande grande e un top corto. I fan in delirio commentano la sua bellezza:”La più bella dell’universo”, “Complimenti per tanta bellezza”. Nelle sue foto appare sempre sensuale e bellissima, mostra le sue forme prorompenti che fanno impazzire il web. Si mette in mostra con outfit che risaltano le sue forme e mostrano lato B e décolleté.

Floriana Messina è la Kim Kardashian italiana

Guardando il profilo della Messina non si può non notare la somiglianza nelle forme e nello stille alla famiglia Kardashian. Sopratutto una grande somiglianza con Kim e Kylie Jenner. Capelli lunghissimi e mori, seno enorme ma vitino da vespa e poi lato B e cosce curvy. La bella conduttrice e influencer napoletana sembra proprio appartenere alla famosa famiglia americana. Chiaramente qualche particolare del viso e del corpo ha subito qualche ritocco importante. Sicuramente il seno, le labbra e forse anche il naso. Ma d’altronde le Kardashian sono famose per essere ricorse alla chirurgia estetica più di una volta per ottenere il loro aspetto.

Guardando le foto di quando erano più piccole sono quasi irriconoscibili alcune di loro. La Messina lavora come giornalista sportiva, presentatrice televisiva, speaker in radio e fa anche la ballerina di bachata. La conduttrice è infatti per metà colombiana, deve infatti alle sue origine le forme prorompenti. Sono quelle a far apparire una somiglianza con le Kardashian che hanno origini armene da parte di padre.

La Messina su Instagram è seguita da 722 mila followers, ovviamente per lo più è seguita per la sua bellezza. Anche per il lavoro poiché a seguire il calcio sono davvero tantissime persone, a maggior ragione quando ne parla una bella ragazza.