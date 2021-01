Gerry Scotti, la malattia e quell’invito che non poteva proprio rifiutare

Gerry Scotti ha una fan davvero speciale che ha espresso il desiderio d’incontrarlo, diversa da tutti gli altri. Scopriamo chi è quest’ammiratrice straordinaria

La signora Luigina Pedamonti è davvero una forza dell natura. Classe 1916, nata a Sannazzaro (Pavia), ha compiuto 104 anni lo scorso 27 luglio. Ha attraversato quasi tutto il Novecento ed è stata testimone dei grandi avvenimenti di uno dei secoli più controversi della storia dell’umanità.

Nata nel pieno della Prima Guerra Mondiale, era già una donna adulta durante lo scoppio del Secondo Conflitto, uno dei capitoli più bui che si possano ricordare. Ha avuto un figlio nel 1938, Carluccio. Ha fatto la mondina, ha lavorato in filanda e poi ha ricoperto il ruolo di casalinga, sempre a fianco del marito Pierino, che era un autista.

Ha superato la diffusione dell’influenza spagnola intorno agli anni ’20 del secolo scorso, e quella asiatica, scoppiata tra gli anni ’50 e ’60. Oggi, alla sua veneranda età, è uscita vittoriosa anche dal Covid19. Contagiata dal Coronavirus nelle fasi iniziali del propagarsi della pandemia, è stata in isolamento per diversi giorni. Poi è guarita miracolosamente. E’ ospite della Rsa Pensionato Sannazzarese di via Pasubio.

Gerry Scotti, l’idolo della signora Luigina

La signora Luigina Pedamonti compirà 105 anni il prossimo 27 luglio. L’anziana donna è uno dei casi miracolosi di guarigione dal morbo del Covid19 in un soggetto in età così avanzata.

Per festeggiare questo incredibile avvenimento, la centenaria ha espresso un unico desiderio. E’ un’ammiratrice di un personaggio molto amato della televisione italiana, suo conterraneo, nato anch’egli in provincia di Pavia. Stiamo parlando del conduttore Gerry Scotti, contagiato anche lui dal Coronavirus nello scorso ottobre.

Conoscendo la disponibilità e la simpatia che contraddistinguono il noto presentatore di Mediaset, non giunge come una sopresa il fatto che abbia accettato l’invito di nonna Luigina. Grazie all’interessamento di Fabiano Giorgi, suo amico personale e socio in progetti vinicoli, Gerry Scotti ha detto: “Luigina, verrò presto a trovarti”.