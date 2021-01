GF Vip, nuovo ingresso nella casa: entra proprio lei

Il GF Vip ci riserva un nuovo ingresso: a varcare la porta rossa un personaggio che porterà scompiglio. Concorrente o solo ospite?

Il Grande Fratello Vip durerà ancora per un bel po’, fino alla fine di febbraio se non ci saranno altre decisioni da parte degli autori e così presto vedremo dei nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia.

Ebbene sì, c’è chi entra e c’è chi esce e chi, come Tommaso Zorzi, ad esempio che è dentro fin dal primo giorno dall’inizio del reality di Canale 5.

Anticipazione lanciata da Dagospia che parla di una nuova concorrente, una donna, un volto molto noto della televisione e ospite che vediamo spesso nei salotti di canale 5 e d in particolare di Barbara d’Urso nelle vesti di opinionista.

Una donna dal carattere forte che secondo i più esperti sconvolgerà ancora di più gli equilibri della casa in questa quinta edizione del reality che sembra essere interminabile.

GF Vip, la D'Eusanio nella casa: ospite o concorrente?

Parliamo di Alda D’Eusanio, giornalista, conduttrice televisiva negli anni scorsi e oggi opinionista Mediaset. Sarebbe lei che il prossimo venerdì, secondo le indiscrezioni, varcherà la porta rossa. Una puntata importantissima per il programma che si sfiderà con la prima puntata del nuovo format Rai condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato.

La D’Eusanio riuscirà a catalizzare l’attenzione del pubblico e a far vincere a Mediaset la sfida del venerdì sera? Pare che non sarà da sola nella sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Sempre secondo Dagospia l’opinionista avrebbe chiesto agli autori di poter portare nella casa il suo pappagallo al quale è molto legata e dal quale non si separa mai. Gli autori accetteranno? Tutto da vedere.

Per la giornalista sarà un’esperienza nuova: non ha mai partecipato ad un reality show, in passato ne ha preso parte solo come opinionista.

C’è però chi dice che l’ingresso di Alda D’Eusanio sia solo momentaneo e non come vera concorrente del reality. Sarebbe quasi “inutile” sprecare il suo nome in questa edizione che ormai si avvia alla conclusione. Il suo personaggio seppur irriverente rischierebbe di essere coperto dagli altri concorrenti che sono diventati ormai “storici” e hanno tutta l’attenzione addosso. Cosa succederà? Staremo a vedere.