Giulia Salemi e l’attrazione per una donna nella casa: la confessione. L’influencer ha stuzzicato Stefania Orlando, la sua migliore amica del Grande Fratello Vip

Stiamo vivendo la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che è anche la più lunga mai andata in onda in questo programma. Nella seconda ondata di concorrenti che sono entrati è tornata Giulia Salemi, una delle protagoniste indiscusse della terza edizione. Durante quell’esperienza cominciò una storia con Francesco Monte, una relazione che ha messo a repentaglio il suo percorso come concorrente singola. Infatti è tornata nel programma per rimediare a quell’errore, ma ancora una volta è rimasta immischiata in una relazione, questa volta con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi a Stefania Orlando: “Vorrei baciarti”

Sono numerose le relazioni che hanno conquistato il cuore dei telespettatori, ma non solo quelle d’amore, sono nate anche tantissime bellissime amicizie. Così come Giulia e Stefania Orlando. I due si sono molto avvicinati quando lei è entrata nel programma, sono state in buoni rapporti fin da subito, infatti condividono lo stesso letto. Un paio di giorni fa Giulia ha confessato a Stefania che avrebbe voglia di baciarla, perché la trova davvero molto sexy e tanto affascinante.

Stefania, presa in contropiede, ha deciso di rifiutare la sua proposta. L’ha ringraziata e le ha fatto intendere di non essere interessata. Infatti Stefania è felicemente sposata da tredici anni con il suo amato Simone.