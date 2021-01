Dopo l’annuncio della sua esclusione da “Il Cantante Mascherato”, Guillermo Mariotto rompe il silenzio e racconta la sua verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guillermo Mariotto (@guillermomariottoreal)

Prenderà il via venerdì 29 gennaio la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, guidato ancora una volta da Milly Carlucci. Molte le domande inerenti al cast e agli artisti che prenderanno parte al programma, così come quelle inerenti alla giuria. Sarà quest’ultima a dover cercare di indovinare chi si nasconderà sotto i travestimenti. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’esclusione di Guillermo Mariotto che non ricoprirà più il ruolo di giudice, a differenza della prima edizione.

Numerose le voci che hanno ipotizzato diatribe interne e un distacco da Milly Carlucci, con la quale Mariotto ha lavorato in passato anche a Ballando con le Stelle. In una recente intervista a Nuovo, il diretto interessato ha rotto il silenzio e ha spiegato i motivi del suo allontanamento dal programma.

LEGGI ANCHE -> Eleonora Daniele e le “azioni legali”: l’auspicio della presentatrice

La verità di Mariotto: “Nessun dissapore, sono solo molto stanco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guillermo Mariotto (@guillermomariottoreal)

LEGGI ANCHE -> “Che Dio ci aiuti” e il retroscena su Stefano De Martino

Milly Carlucci per prima aveva cercato di chiarire i dubbi affermando come non ci fosse nessun problema con Mariotto e che tra i due filasse tutto liscio. Il pubblico attendeva la replica di quest’ultimo per capire se la versione della conduttrice fosse quella corretta. Lo era. Nell’intervista rilasciata Guillermo conferma quanto detto, nessun problema o discussione lo ha allontanato dal programma, bensì una decisione presa di comune accordo.

Terminata la stagione di Ballando con le Stelle, Mariotto ha preferito prendersi una pausa. “Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco” -ha affermato- “In tempi di Covid è molto faticoso e impegnativo fare televisione“. Il clima tra i due appare quindi sereno e senza dubbio torneranno a collaborare molto presto.

La giuria de Il Cantante Mascherato sarà invece composta da Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e l’ultimo componente a essere stato confermato è Costantino Della Gherardesca.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

Tutto sembra essere pronto per dare il via a questa nuova entusiasmante seconda edizione che occuperà la prima serata di Rai 1 ogni venerdì per cinque settimane.