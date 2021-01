Incidente d’auto e lite furiosa per Amedeo Goria e la figlia Guenda: tutti i dettagli

Mattinata movimentata per il giornalista sportivo Amedeo Goria e la figlia Guenda, ex Gf Vip: prima l’incidente con un motorino, poi la lite in strada. Ma cos’è successo?

I paparazzi hanno beccato Amedeo Goria e sua figlia Guenda nel quartiere Prati di Roma, all’uscita dalla trattoria in cui avevano pranzato e hanno immortalato l’incidente. Il giornalista si era appena messo al volante della sua auto, quando facendo manovra in retromarcia ha travolto e buttato a terra un motorino. Lui e Guenda, che sedeva al lato del passeggero sono immediatamente scesi a controllare. Fortunatamente né il motociclista colpito né i Goria hanno riportato ferite. Ma, evidentemente alterata per l’accaduto, Guenda ha cominciato ad urlare contro il padre, facendo una vera e propria sfuriata. Il tutto davanti ai passanti e senza indossare le mascherine, lasciate in auto.

Guenda Goria e il difficile rapporto col padre Amedeo

Secondo i presenti i toni si erano già surriscaldati durante il pranzo e probabilmente l’incidente ha fatto traboccare il vaso. D’altronde Guenda non ha mai fatto mistero dei difficili rapporti col padre. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip la ragazza si è più volte sfogata per le mancanze di Amedeo Goria. “Tante volte non si rende conto che è mio papà – ha dichiarato Guenda – e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi. Mi darebbero una serenità psicologica che non ho“.

Guenda ha anche affermato che il loro non è il tipico rapporto padre-figlia, quello che lei avrebbe sempre desiderato, e la cosa la condiziona ancora oggi che è ormai adulta. “Lui è più un amico – ha detto la giovane attrice – ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze“.

Le tensioni ci sono sempre state, fin dal divorzio di Amedeo Goria dalla madre, la conduttrice Maria Teresa Ruta, nel 2004. E si sono acuite negli ultimi tempi dopo le rivelazioni sulle sue ripetute infedeltà, a cui Guenda e la madre, che hanno partecipato insieme al Gf Vip hanno reagito con parole durissime.

