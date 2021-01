Jessica Franceschetti continua a far impazzire i suoi numerosissimi followers condividendo scatti bollenti e piccanti, con curve da sogno in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è una web influencer amatissima dal popolo della rete. La vicentina ama condividere scatti piccanti e prorompenti in cui mette in mostra il suo fisico da cardiopalma. I post che pubblica in rete ottengono sempre un ottimo riscontro, collezionando cuoricini, likes e commenti con una facilità disarmante.

Jessica, anche oggi, ha deliziato la sua platea con una fotografia pazzesca. La sexy influencer ha piazzato in primissimo piano il suo incredibile décolleté, valorizzato da un reggiseno di colore rosso.

Jessica Franceschetti, lato A mozzafiato: la foto in reggiseno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica, poco fa, ha mandato in tilt il mondo dei social network pubblicando una fotografia semplicemente mostruosa. La nota influencer indossa un reggiseno di colore rosso che mette in risalto il suo lato A fenomenale. La bellezza del suo viso non passa in ogni modo inosservato, così come le sue labbra carnose.

Ovviamente la foto non è passata inosservata e ha già raccolto 15mila cuoricini. Le curve della vicentina continuano a far sognare gli innumerevoli followers. “Sei uno show”, “Bellissima donna”, “Sei illegale”, “Che classe e che eleganza”, si legge tra i tantissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

“Jessy”, lo scorso mese, fece letteralmente impazzire tutti con una foto pazzesca. La nativa di Vicenza indossava un costume di Babbo Natale che di certo non nascondeva le sue forme esagerate.