Juliana Moreira e il costume bollente, un fondoschiena da urlo-FOTO

Juliana Moreira condivide una foto su Instagram appare di spalle in costume, bellissima in una piscina tropicale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La Moreira condivide un ricordo della Thailandia, bellissima in uno scatto che la ritrae di spalle con un costume intero che le lascia la schiena scoperta. Immersa in una bellissima piscina circondata da palme e natura, che incanto. Vorrebbe tornarci subito la showgirl:”C’era una volta in Thailandia ps.voglio il caldo e anche il mare..cose da fare..guardare i momenti belli prima della nanna”.

LEGGI ANCHE>>>Elia Viviani operato d’urgenza: paura per il ciclista medaglia d’oro

Juliana Moreira nostalgica dei momenti trascorsi in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Melania Trump e gli outfit dell’addio

La Moreira è nostalgica dei momenti trascorsi con suo marito in vacanza a rilassarsi e visitare posti. Ha condiviso un ricordo che li ritrae immersi in dune di sabbia in qualche luogo sicuramente incantevole. Nella didascalia scrive:“I sogni son desideri di felicità…momenti indimenticabili che sognavi e rimarranno sempre nel cuore..cerchiamo di ripescare le sensazioni ed emozioni dei momenti belli che abbiamo vissuto e prendiamo forza per questo periodo che sembra veramente senza fine”.

Ha ragione la showgirl, bisogna farsi forza e guarda avanti sempre anche se in questo momento non è facile viste le circostanze dovute alla pandemia. Sembra che questo incubo non voglia finire e allora dovremmo farci forza con i ricordi che abbiamo e augurarci che torneremo presto ad essere liberi. Nelle stories la Moreira fa vedere il suo cagnolino e nella frase che ha scritto ha fatto diversi errori di grammatica e ortografia, una sua amica ha subito colto la palla al balzo per farglielo notare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La showgirl ci ride su e promette che prima o poi imparerà bene la lingua italiana, dal momento che ormai sono parecchi anni che vive in questo paese. Non è mai facile però acquisire totalmente ogni nozione di una lingua, ci vuole tempo e dedizione sopratutto.